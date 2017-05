Villa design réalisée sur base d’un principe constructif innovant

Xavier a récemment ouvert son Fab Lab à Andenne. Le but ? Créer un lieu ouvert à tous, où il met ses machines et outils à disposition et où il conseille les passionnés, les artistes, les bricoleurs,… Qu’ils soient professionnels ou non. Un lieu de découverte, de travail, d’apprentissage et de rencontres. A découvrir sans plus tarder !