Transformation et extension d’une grange pour famille nombreuse au Grand Duché

Cette semaine, Cédric et Virginie vous proposent de visiter une habitation située au Grand Duché du Luxembourg. L’étape la plus importante du projet était la transformation et l’extension de la grange attenante à la maison. Le but? Agrandir les espaces de vie et profiter davantage du jardin. L’intérieur est très contemporain, notamment grâce à l’utilisation de matériaux comme le béton poli et le bois, et très lumineux grâce aux grandes baies vitrées. Visite de ce joli projet!