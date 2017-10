Rénovation de fond en comble d’une petite maison 3 façades en région liégeoise

Cette semaine, c’est en région liégeoise que nous nous rendons pour y découvrir la transformation complète d’une petite maison 3 façades de 1900. De nombreux mois de travaux plus tard, elle est aujourd’hui méconnaissable: une extension a vu le jour, et au niveau des extérieurs, il y a désormais un crépis blanc et un bardage en bois brulé noir. A l’intérieur, on retrouve de beaux volumes et des larges baies qui permettent à la lumière de rentrer. Petite idée originale: l’abri de jardin a été installé dans un ancien container de chantier. Découverte de cette belle rénovation avec Cédric et Virginie !