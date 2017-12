Nouvelle maison «évolutive» très basse énergie à Hévillers

Cette semaine, Cédric et Virginie vous emmènent en province du Brabant Wallon pour vous présenter une nouvelle construction très basse énergie. Les propriétaires ont fait attention à l’isolation, l’étanchéité à l’air et la protection solaire. Autre point positif, la maison est évolutive: elle pourra, plus tard, se transformer et accueillir trois couples de senior. Au niveau du look, l’habitation affiche un look hyper contemporain, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Découverte de ce projet aussi pratique qu’esthétique!