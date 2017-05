Maison familiale bardée de bois ouverte sur son environnement dans le Tournaisis

Cette semaine, Cédric et Virginie vous emmènent dans le Tournaisis à la découverte d’une nouvelle construction ultra contemporaine. Bardée entièrement de peuplier de Picardie thermochauffé, la maison affiche un look design et chaleureux. Le fil conducteur du projet était d’ouvrir les espaces et d’amener de la lumière et transparence au sein de l’habitation. Les pièces sont donc très épurées et de grandes baies vitrées offrent une belle luminosité et surtout de magnifiques vues vers le jardin et les environs. Un projet réussi, donc!