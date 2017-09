Maison atypique des années 30 transformée en une très belle maison familiale quasi passive

La 4ème édition du Week-End Maisons et Architectes se déroulera les samedi 7 et dimanche 8 octobre dans toute la Wallonie et à Bruxelles.

On essaie toujours, avec Virginie, de vous faire découvrir les maisons de nos hôtes comme si vous y étiez! Mais si vous avez un projet de construction ou de rénovation, vous avez sans doute envie de découvrir vous-même des maisons et de poser vos questions aux architectes et aux propriétaires…

De nombreuses habitations seront spécialement et gratuitement ouvertes ce jour là. Alors c’est très simple, pour participer gratuitement à une ou plusieurs visites, il suffit de consulter le site internet http://www.maisonsetarchitectes.be/ et de s’inscrire en ligne pour un horaire de visite.

Attention, l'inscription est OBLIGATOIRE!

Bonne visite !