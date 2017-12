Cédric Wautier et Virginie Jacobs vous présentent les gagnants des Briques d'Or !

"Les Briques d’Or" récompenseront les plus belles réalisations présentées dans "Une brique dans le ventre" . Elles ont été choisies par les téléspectateurs parmi 8 catégories, comprenant chacune 3 nominés, qui vous permettront de découvrir un maximum d’habitats et de personnages originaux et haut en couleurs: Vivre à la campagne; Une maison pour pas trop cher; Le retour des nomades; Bien vivre dans moins d'espace; Un paradis au soleil; Des maisons dingues; Le design belge a la cote; Hôtels de rêve ."Les briques d'Or" d'Une brique dans le ventre, en prime sur La Une.

En cuisine, le chef Pierre Résimont, du restaurant étoilé "L’Eau Vive", et Anne Savaton prépareront un repas de fêtes dont nous suivrons toutes les étapes. De son côté, Virginie nous proposera un shopping spécial fin d’année sur le thème de l’or, tandis que Robert et Valentine fabriqueront également un objet design couleur or.

Rendez-vous donc ce samedi 16 décembre pour découvrir les grands gagnants des Briques d’Or!

Bon voyage dans les plus beaux moments de l’émission!