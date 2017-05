Le moulin du Geer rénové en habitation et en gîtes par un passionné

Bienvenue au Jam Hôtel, THE place to be à Bruxelles en ce moment. Connu pour sa déco très design, ses soirées animées et son restaurant, l’hôtel a de nombreux atouts. L’établissement est composé de 78 chambres aux looks divers. Vous pourrez y séjour pour un prix allant de 18 à 150 euros. Le petit plus ? Sa piscine extérieure et surtout son rooftop qui offre une vue imprenable sur la Capitale.