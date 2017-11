Ancienne grange réhabilitée en habitation en province de Hainaut

Cette semaine, direction le Hainaut pour y découvrir la réhabilitation d’une ancienne grange en une habitation familiale moderne. Le style traditionnel et originel du bâtiment a été préservé, et se marie aujourd’hui avec des matériaux et une déco contemporaine. Les pièces ont été repensées, et un travail sur la luminosité et les ouvertures a été effectué. Une extension en métal rouillé est également venue se greffer. Découverte de cet avant/après bluffant avec Cédric et Virginie.