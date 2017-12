Aménagement original pour cette petite maison à budget très serré à Courcelles

Cette semaine, Cédric et Virginie vous emmènent à Courcelles pour y découvrir cette petite habitation mitoyenne dont les propriétaires ont perçu le potentiel dès la première visite. A l’extérieur, sur la façade, on retrouve un cimentage gris clair. A l’intérieur, on a un style contemporain et surtout industriel, ponctué par le mobilier créé par le maître des lieux. L’utilisation de matériaux comme le béton et l’acier accentue également cet aspect. Visite de cette rénovation surprenante et réussie, le tout pour un petit budget.