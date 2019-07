Tout le Baz'Art : La Compil

Le jogging de Delphine Boël avant la visite de son atelier ; dans les studios de nWave, séance de travail avec le groupe Puggy et Ben Stassen, le roi belge du dessin animé ; au Palais de Justice de Bruxelles, François Schuiten, Jaco Van Dormael et Thomas Gunzig parlent de leur "Blake et Mortimer " ; visite des ateliers de Wim Delvoye à Gand avec Louma Salamé, la directrice de la Villa Empain ; le cadeau d’Arno à Adamo autour des " Filles du bord de mer " ; les vrais débuts du baron Mourade Zeguendi avec son mentor Amid Chakir ; au Musée des Beaux-arts, la comédienne Babetida Sadjo se met nue face à un tableau de Jordaens ; dans les rues d’ Edimbourg " Thrill Parade " avec les valeurs montantes du jazz belge Esinam et Jean-Paul Estiévenart ; au milieu des Polders une leçon de dessin avec Raoul Servais, le vénérable maître de l’animation en Belgique ; Peter de Caluwé, directeur de La Monnaie nous initie à la mise en place de l’opéra " Frankenstein " ; impression 3D chez Materialise à Leuven pour la lampe " Gamète " du designer Xavier Lust ; retour à Edimbourg pour une leçon de cornemuse avec le violoniste rom belge Tcha Limberger ; le peintre américain Jeff Kowatch initie à sa peinture dans son atelier de Vilvorde le directeur des Musées Royaux des Beaux-Arts Michel Draguet ; " La vraie vie " d’Adeline Dieudonné dans le studio de Daan avec sa guitare ; avant-première au Théâtre de la Toison d’Or de " Sisters " avec Nathalie Uffner et ses comédiennes ; et final en beauté : le release dans un bouge underground de Bruxelles de " Didn’t Knock " un titre de l’EP des deux filles déjantées de " Juicy " avec le saxo de Commander Spoon : Tout le Baz’Art, avec les artistes du Nord, du Sud ou d’ailleurs, le gai savoir au cœur de la création !

Première diffusion sur ARTE le dimanche 23 juin à 17h35. Rediffusion sur la Une le jeudi 27 juin à 23h55