Tout le Baz'Art : Full Jazz à Edimbourg ! (1ère partie) + Le Doc "Harry Gruyaert, photographe "

Première diffusion sur ARTE le dimanche 03 mars à 17h35. Reddifusion sur la Une le jeudi 07 mars 24h25 et sur la Trois, uniquement le doc, le lundi 04 mars 23h20.

Dans ce premier épisode, Hadja Lahbib découvre Edimbourg avec le violoniste tzigane flamand et aveugle Tcha Limberger, Tcha qui a ouvert le festival avec les Violons de Bruxelles, pour un hommage à Django Reinhardt. Ils rencontrent Alan MacDonald, linguiste et joueur de cornemuse à l’ancienne. A la Napier University, le groupe " M.A.A.K " de Laurent Blondiaux subjugue les étudiants écossais avec ses rythmes africains; et au Jazz-Bar, une cave brûlante de la vieille ville, les Belges mettent le feu avec des joueurs de jazz du cru pour une jam-session d’enfer avec " M.A.A.K. " et le trompettiste virtuose Jean-Paul Estiévenart.