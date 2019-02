Tout le Baz'Art de Xavier Lust + Le Doc "l'accord du pluriel"

Avec "L'accord du pluriel" d'Olivier Smolders, professeur et réalisateur, c'est la rencontre sidérante et lumineuse d'une génération aux multiples vibrations. Auteur reconnu et primé à plusieurs reprises à l'international pour une œuvre foisonnante portée par un geste formel original et rigoureux, Olivier Smolders a choisi cette fois-ci un dispositif minimaliste afin de donner un maximum d'éclat à l'intervention, à la parole de ses étudiants. Et le spectateur d'être emporté par de multiples récits, des tranches de vie, des fêlures familiales, des réflexions, des partis pris, des vœux et regards tendus vers l'avenir… Olivier Smolders a eu le souci de mettre ses étudiants en majesté grâce à une mise en image sobre et soignée, un fond noir, une lumière douce et latérale, insistant sur les visages et les expressions.