Tout le Baz'Art de Typh Barrow + Le Doc "La bataille de l'eau noire"

La chanteuse soul bruxelloise Typh Barrow qui tourne un peu partout en Belgique depuis la sortie de son premier album " Raw " conte son bel itinéraire à Hadja Lahbib : il commence à l’Académie de Forêt où elle suivait des cours de diction et surtout de piano, en compagnie de Catherine Lambrechts la directrice ; pour se poursuivre au légendaire studio ICP, à Ixelles, où elle a peaufiné son disque avec l’ingénieur du son Erwin Autrique, qui a travaillé avec les plus grands ; un passage au Botanique, à Bruxelles, pour visiter l’expo photo " Eyes Wild Open " avec Marie Papazoglou et le jeune et prometteur photographe belge Sébastien Van Malleghem ; pour échouer à Liège à Média Rives, au studio d’enregistrement de l’émission " The Voice " avec son manager et complice François Leboutte et surtout Beverly Jo Scott, son mentor, avec qui elle adore chanter en duo.