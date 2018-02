Tout le Baz'Art de Stefano Mazzonis + Rwanda, la vie après

Première diffusion sur ARTE le dimanche 18 février à 17h35. Reddifusion sur la Une le jeudi 22 février à 23h55 et sur la Trois, uniquement le doc, le lundi 19 février à 22h35.

Stefano Mazzonis est le directeur général et artistique de l’Opéra Royal de Wallonie. Venu de Bologne il y a dix ans, il a fait revenir un très nombreux public, populaire et international dans la magnifique salle à l’italienne de l’Opéra liégeois, entièrement rénovée, et notamment avec ses mises en scènes à la fois inventives et classiques. Il y invite Hadja Lahbib pour une visite des lieux, du poulailler à la scène, avec une classe d’enfants très intéressés ; avec la cheffe d’orchestre principale attitrée de la maison, le maestro Speranza Scapucci ; avec les chanteurs Alexise Yerna et Marc Laho ; et pour une balade dans la ville à la rencontre des coups de cœur liégeois de cet Italien raffiné et exigeant : le Picasso du musée de la Boverie et les fonts Baptismaux de la collégiale Saint Barthélemy.