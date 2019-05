Tout le Baz'Art de Raoul Servais et le Doc : Y.O.L.O. immersion dans la vie d'adolescents

Entre enfance et âge adulte, le film de Karim Bey se penche sur ce passage, l’adolescence, à la fois douloureux et exaltant, en remettant en question les codes et les formes d’un cinéma documentaire classique.

Il a utilisé un dispositif audacieux pour que se noue un dialogue permanent, par caméra interposée, entre les jeunes et lui, le réalisateur.

Les ados se sont emparés de son outil, la caméra : quatre adolescents se filment les uns les autres pendant plus d’une année, une immersion dans leurs vies comme on ne la voit jamais : Mara, Boris, Célestine et Quentin ont entre 14 et 18 ans.

Ils sont légers, drôles, tristes ou nonchalants, analytiques ou impulsifs ; « Y.O.L.O. », une leçon de cinéma, une leçon de vie.