Tout le Baz'Art de Peter de Caluwé et le documentaire : "El color del camaleon"

Pour Andrès Lübbert, son père Jorge, reporter de guerre, a toujours été une énigme. Le récit de son passé de chilien opposé au général Pinochet lui paraissait factice. Andrès décide de filmer son père, à la recherche de son histoire cachée. Dans ce film à la fois émouvant et terrible, nous découvrons petit à petit avec Andrès la vérité d’un homme, son père, à la fois victime et bourreau. Dans ce dévoilement très maîtrisé entre la grande histoire et l’intimité du sentiment filial, " El color del camaleon " nous touche au plus profond et on se dit avec ce film que la vraie vie et le documentaire sont parfois beaucoup plus forts que la fiction.