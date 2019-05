Tout le Baz'Art de Mourade Zeguendi

Les personnages de ce film, tous aveugles ou malvoyants nous apprennent que les images ne sont pas que visuelles.

Elles sont aussi sonores et tactiles. Elles sont un jeu infini entre l'imagination, la mémoire, la découverte. John, professeur d'université n'a aucune sensation de lumière depuis 20 ans ; Alain, psychologue est en train de perdre totalement la vue ; Sylvie est professeur et sculptrice et vit dans une quasi-cécité ; Aladji a perdu la vue enfant et bat des records de vitesse de course à pied ; la petite Sarina n'a aucun contact avec le monde visuel, et pourtant, tous voient, mais autrement ! Ils nous entraînent à la frontière du visuel, dans un voyage sensoriel et paradoxal puisqu'ils nous expliquent et nous font ressentir ce qu'ils ne voient pas !