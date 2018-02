Tout le Baz'Art de Kody + doc : "L'eau sacrée"

Ce documentaire nous emmène au Rwanda. Guidé par Vestine, une sexologue et animatrice radio aussi extravagante qu'attachante, le film part à la découverte de la sexualité rwandaise, en quête de l'eau qui jaillit du corps des femmes. Au travers de son périple et de rencontres, il perce le mystère du " Kunyara ", cette pratique sexuelle qui mène à l'éjaculation féminine. Le réalisateur Olivier Jourdain a voulu en savoir plus. Les Rwandais seraient-ils les héritiers d'une autre façon de faire l'amour ? Avec une incroyable spontanéité, des femmes et des hommes nous parlent ouvertement de sexe, sans tabou. Ce film confronte le public occidental à sa propre intimité et l’immerge dans la société rwandaise d’aujourd’hui par le biais de son héritage le plus secret : le plaisir féminin.