Tout le Baz'Art de Juicy et le documentaire : "Un jour mon prince viendra"

Dans leur Tout le Baz’Art, les sémillantes Sasha Vovk et Julie Rens, les deux jeunes filles à l’origine du duo électro-pop en pleine ascension " Juicy ", lèvent pour Hadja Lahbib un coin du voile sur une scène bruxelloise underground et bouillonnante, de Saint-Josse à Molenbeek ; du brasseur " illégal " Axel de Ville au bijoutier des sucettes Louis Bruyneel ; du VK, la salle des artistes émergents et sa programmatrice Rrita Jashari au Conservatoire, avec David Linx, leur ancien prof de chant de jazz et Louise André et ses chansons bulgares ; et dans leur repaire de la rue verte, atelier, salle de répèt’ et de concert, pour lui faire écouter live et brut de décoffrage un de leurs titres inclassables avec le saxophoniste jazzy Pierre Spataro.

