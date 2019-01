Tout le Baz'Art de Jeff Kowatch + Le Doc "Silence radio"

Valéry Rosier connaît bien le Nord et La Picardie rurale ; un jour il tombe sur une radio régionale, Radio Puisaleine, écoutée par des gens du cru , le plus souvent vieux et seuls, murés dans leur tristesse, des gens qui ne parlent parfois qu’à eux-mêmes et fredonnent entre leurs dents des vieux airs oubliés que la Radio diffuse à leur demande ; la Radio est leur bouée, le lien avec leur passé et le monde d’aujourd’hui. En dressant ce portrait d’une radio qui veut faire reculer l’exclusion et la solitude, Valéry Rosier nous offre un film magnifique, tout en pudeur et en retenue, mais surtout en chansons, et nous découvrons avec lui et ses personnages que les chansons ont leurs histoires et qu’elles façonnent les vies.