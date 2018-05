Tout le Baz'Art de Fien Troch + Le Doc "La chambre vide"

Première diffusion sur ARTE le dimanche 27 mai à 17h35. Reddifusion sur la Une le jeudi 31 mai à 23h40 et sur la Trois, uniquement le doc, le lundi 28 mai à 22h45.

En seulement quelques films, la cinéaste flamande Fien Troch s’est hissée parmi les plus grands. Son dernier long métrage " Home " lui a valu le prix de la mise en scène Orizzonti à la Mostra de Venise. Elle accueille Hadja Lahbib dans un hyper-marché, le genre de décor qui l’inspire, avec son chef-opérateur Frank Van den Eeden pour parler technique de cinéma. Elle l’emmène ensuite dans la campine profonde, à Laakdal, dans la ferme familiale, qui a servi de décor à son film précédent " Kid " pour une conversation avec sa mère et sa grande-tante. A Bruxelles, à la LUCA School Of Art, rencontre avec son père, Ludo Troch, célèbre monteur de fictions, qui fut son professeur ; et, avant de rejoindre son petit appartement du quartier Dansaert, détour par la salle de montage de son compagnon, co-scénariste et monteur, Nico Leunen.