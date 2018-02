Tout le Baz'Art de Catherine Salée + Le Doc Rhythm And Intervals

Dans ce documentaire à la fois médiatatif et haletant, tout en notes et uppercuts, Comes Chahbazian suit le jeune Sevak, 23 ans, qui prépare un prestigieux concours de violoncelliste classique. Mais Sevak est aussi un adepte inconditionnel des sports de combat, il se jette sur le ring dès qu’il a quitté sa salle de répétition. Avec ses cadres longs, fixes et léchés, où l’action, les mesures et les coups d’archet ou de gants s’inscrivent à contretemps dans un ballet bien réglé, Comes Chahbazian nous livre un film splendide, quasi sans paroles, sur l’accomplissement et la recherche de soi.