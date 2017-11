Tout le Baz'Art d'Alain Moreau

Première diffusion sur ARTE le dimanche 12 novembre à 17h35. Rediffusion sur la Une le mardi 14 novembre 24h00. Sur la Trois, uniquement le doc, le jeudi 23 novembre à 22h25.

Avec cinq spectacles en tournée, près de deux cents représentations par an, les personnages de frigolite peinte et articulée du Tof théâtre n’ont pas le temps de chômer. A Genappe dans son atelier, Alain Moreau fait rencontrer à Hadja Lahbib d’abord Jean, sa marionnette fétiche et le camion du spectacle itinérant " J’y pense et puis… ", avec sa compagne et assistante My-Linh Bui. Détour au Monty, un vieux cinéma qu’il transforme petit-à-petit en salle de spectacle et lieu de rencontre, dans l’épicerie coopérative et le resto qui servent les pains au four de la famille de réfugiés syriens que le Tof accueille. Balade dans le Brabant, à Glabais, où habitent ses parents, pour échouer à Orp-Jauche chez Max Vandervorst, complice depuis toujours, musicien et créateur d’instruments faits de rien, mais qui sonnent à rire et à pleurer.