Visite d'Abaka, centre de crise pour jeunes

Les deux jeunes que nous rencontrons dans ce film, vivent entre la rue et ce centre d’accueil. Megan a 18 ans et des projets plein la tête mais la vie n’a jamais été un long fleuve tranquille. Ce n’est pas la première fois qu’elle pousse la porte d’Abaka. Cette fois, elle vient demander de l’aide pour faire ses démarches auprès du CPAS et de sa juge. Et puis surtout elle vient chercher un endroit pour dormir à l’abri et au chaud. Un jeune garçon de 16 ans, nous ne pouvons ni donner son nom, ni voir son visage, frappe à la porte lui aussi. Il est en rupture avec sa mère avec qui il a des relations conflictuelles. Elle ne demande pas un "gamin parfait" mais quand même… Placé en internat dès l’âge de 6 ans, il n’a vécu que deux ans à la maison avec elle, de 12 à 14 ans. Il voudrait bien qu’elle s’occupe un peu de lui mais elle n’a pas le temps ou pas envie. On assiste médusé à l’échange dur et froid entre un ado en manque d’attention et une mère dépassée.