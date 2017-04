Tout ça : les séminaires de coaching en développement personnel valent-ils réellement 3500 euros ?

Retrouvez la vitalité de vos 20 ans ! Libérez-vous de vos blocages inconscients ! Créez une relation d’amour exceptionnelle ! Participez au séminaire " Vie Illimitée " et obtenez enfin la vie de vos rêves ! Derrière ces slogans accrocheurs se trouve Max Piccinini, coach en développement personnel. Pour la modique somme de 3500€ pour un séminaire de 5 jours, Max vous certifie que vous allez obtenir une réussite illimitée dans tous les domaines de votre vie.

Mais qui sont ces personnes qui participent à ce genre de séminaire, que viennent-elles y chercher au point de débourser une telle somme ? Et qui est ce coach en développement personnel qui prétend qu’à la fin de son séminaire, en suivant ses conseils, vous serez à-même de transformer votre vie (et d’avoir rempli son portefeuille) ?

Max Piccinini a 40 ans. Il est français et est devenu millionnaire à l’âge de 30 ans. Dorénavant, son souhait le plus profond est de contribuer au bonheur des autres ! Doté de son sourire " Colgate ", il arrive à mettre en extase une salle entière de 100 personnes. Pour lui, bonheur et réussite ne dépendent que de soi. Et à l’inverse, si on a des ennuis ou si on est gravement malade, si on n’est ni riche ni heureux en amour, c’est que tout est de notre faute ! Il suffit de vouloir changer les choses. Ce "self-made man" est un exemple pour Martine et Véronique, deux femmes aux parcours de vie écorchés. Derrière le show à "l’américaine" durant lequel une salle en folie crie avec ferveur la passion de la vie, Tout ça va se pencher sur les raisons profondes qui ont poussé Martine et Véronique à participer à ce séminaire.

En tout cas, elles y croient dur comme fer. D’ailleurs, depuis que Martine a rencontré Max il y a 9 mois, sa vie a changé : perte de poids, plus de fatigue et nouveau job. Du coup elle continue à suivre religieusement les conseils de Max même si son mari Didier est plutôt dubitatif par ce genre de pratique. Véronique, elle, souhaite que Max lui enlève ses derniers blocages émotionnels lors de ce séminaire. Elle a déjà vécu des situations très précaires, elle ne veut plus retourner à la rue. Son souhait est de revenir changée et pleine de nouveaux défis tant professionnels que personnels.

Et si l’argent ne fait pas le bonheur, en tout cas, il contribue à la réussite pharaonique de Max Piccinini.