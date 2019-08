Vitaa et Slimane sortent 'VersuS', leur album en commun

Quatre mois après l’annonce de ce beau projet musical, il est enfin temps de découvrir le fruit du travail des deux coachs de The Voice Belgique.

Présenté comme "les confessions musicales de Vitaa et Slimane", 'VersuS' est composé de 19 chansons et contient des collaborations avec de nombreux artistes comme Amel Bent, Gims, Kendji Girac mais aussi Camelia Jordana. Sur cet album, figurent aussi les voix de deux anciens Talents de The Voice : Camille Schneyders et Soraya Slimani.

Les fans ont déjà pu découvrir quelques extraits dont 'Ça va, ça vient' ou l’émouvant 'Maëlys', un hommage à la petite fille de 9 ans enlevée et tuée en août 2017.

C’est en avril dernier que Slimane et Vitaa avaient dévoilé ce projet au moyen d’un clip tourné sur le plateau de The Voice à Liège. Une émission chère aux deux artistes puisqu'elle les a mis sur le chemin l’un de l’autre lorsque Slimane reprend 'A fleur de toi' lors de son audition à l’aveugle. Une belle histoire qui continue...