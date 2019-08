Vitaa dans The Voice Kids : "Ça va être une force pour moi d'être maman"

As-tu déjà travaillé avec des enfants ?

J’ai eu la chance de participer à l’album des Kids United, première édition. Je les avais rencontrés, certains étaient très jeunes et incroyablement talentueux. Ça a été ma seule expérience musicale avec des enfants et ça c’était super bien passé. Parfois, on peut être bluffé parce que les enfants ont cette capacité de ne pas réaliser ce qu’ils sont en train de faire et ça peut les propulser. Ils ne vont jamais se plaindre, ils y vont, ils s’amusent et ça c’est la magie des enfants. Je pense qu’on va avoir de très belles surprises.

Slimane et Matthew resignent aussi pour cette saison inédite en Belgique, contente de les retrouver ?

Je suis super contente d’être avec Slimane et Matthew. Ça m’a fait vachement plaisir quand on m’a annoncé qu’on allait être réunis tous les trois parce qu’on a une vraie alchimie. On se connaît bien maintenant, on s’amuse bien, on est très amis. Ça va être drôle et fun parce qu’il y a cette complicité qui existe déjà.