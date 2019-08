The Voice family : Hilario et Nicholas dévoilent leur clip

Quelques mois après la fin de The Voice Belgique saison 8, Hilario Dos Santos et Nicholas Brynin font parler d’eux !

Les deux Talents de l’équipe de Vitaa ont visiblement gardé le contact et viennent de dévoiler un clip pour accompagner leur duo, un titre aux accents hip hop et électro. Cette collaboration entre The terminal, le groupe de Nicholas, avec le jeune carolo âgé de 16 ans lors de son audition à l’aveugle est une revisite de 'I mean something' de la chanteuse Peaches.

Sorti sur Youtube le 13 août dernier, le clip très coloré tourné début juillet à Gand fait déjà réagir les fans, ravi de ce mélange d’univers.