Slimane, Vitaa et Matthew : premières confidences des coachs de The Voice Kids - Stéphane Laruelle

En effet, en raison du lancement récent de leur album commun intitulé "Versus" et la préparation d’une future tournée, Vitaa et Slimane avaient dans un premier temps dû renoncer à leur participation à The Voice Kids 2019.

Cette décision n’était pas un choix de cœur et quelques aménagements dans l’agenda du duo français et de celui de la RTBF, ont permis aux deux coachs de faire coïncider leur planning avec les exigences de production de l’émission et ainsi intégrer l’aventure de The Voice Kids.

"Dans un premier temps, on n’a pas réussi à coordonner nos emplois du temps" explique Slimane qui a immédiatement été emballé par la version kids. "Dès qu’on m’a parlé du fait que ça allait être The Voice Kids, j’ai tout de suite dit que je voulais absolument le faire."

Un engouement partagé par Vitaa, ravie de retrouver ses camarades de jeu. "Je suis super contente qu’on soit réunis tous les trois parce qu’on a une vraie alchimie. Je pense que ça va être fun parce qu’il y a cette complicité qui existe déjà."