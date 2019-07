Slimane et Vitaa dans The Voice Kids ? Ils répondent

The Voice Kids se fera sans Vitaa et Slimane !

Après deux saisons passées sur le banc des coachs, les deux artistes viennent d’annoncer sur les réseaux sociaux qu’ils ne reviendraient pas dans leur fauteuil rouge.

"On fait cette petite vidéo pour nos amis belges. On voulait vous dire que malheureusement on ne sera pas sur la prochaine saison qui est devenue The Voice Kids" exprime Slimane au côté de la chanteuse en story sur Instagram.

D’une même voix, ils poursuivent et remercient toutes les équipes de l’émission : "On était très très heureux d’avoir fait ces deux années avec toutes les équipes, avec la chaîne, avec tous les Talents".

Et de conclure : "Bonne chance à vous pour cette nouvelle aventure et nous, on vous donne rendez-vous très très rapidement sur scène à Forest National sur notre tournée."

VersuS, tel est le nom de leur nouveau projet en commun qui comprend un album et une tournée internationale qui passera par la Belgique le jeudi 2 avril 2020.

Quant à The Voice Kids, les inscriptions de cette première saison événement sont ouvertes dès maintenant !