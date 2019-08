La recette de la réussite de Loïc Nottet

Le rendez-vous est donné à Charleroi, la ville d'origine de Loïc, là où il a trouvé l'inspiration pour son premier album.

Son expérience au concours Eurovision de la Chanson, son premier album, ses talents de cuisinier... Loïc Nottet replonge dans ses souvenirs et se confie : "Je suis parti à Vienne (pour l'Eurovision 2015) avec beaucoup d'appréhension parce que je sais que dans ce métier, il suffit d'un mauvais choix, et tout peut s'écrouler très très vite. Et après, c'est deux fois plus dur de revenir."

Et depuis, le gagnant de The Voice Belgique saison 3 monte en flèche : après un premier album (Selfocracy) certifié disque d'Or, un parcours gagnant dans l'émission française "Danse avec les stars", il est maintenant en pleine préparation de son deuxième album. Nouveau challenge pour le chanteur : "Je pars dans des directions différentes parce que je n'avais pas envie de me répéter et de faire un Selfocracy bis. J'avais envie d'aller ailleurs, parce que je me cherche encore. Si à 23 ans, je me dis que je fais encore les mêmes recettes jusqu'à la fin de ma vie, c'est pas excitant".

Et en parlant de recette, il concocte son plat préféré : du chicon au gratin !