Découvrez qui sont les coachs de The Voice Kids

L’envoûtante Vitaa, l’authentique Slimane et l’inégalable Matthew Irons ont accepté de reprendre leur place dans leur fauteuil rouge et de devenir les coachs de la première édition de The Voice Kids.

Pour cette version inédite en Belgique, la RTBF est heureuse de compter sur ces figures familières, rassurantes et très appréciées du public belge, déjà présentes sur les deux dernières éditions de The Voice Belgique. Trois artistes talentueux, expérimentés et dotés d’une grande sensibilité, des atouts incontournables pour accompagner et coacher nos jeunes talents.

Bonne nouvelle ! En raison du lancement récent de leur album commun intitulé "VersuS" et la préparation d’une future tournée, Vitaa et Slimane avaient dans un premier temps dû renoncer à leur participation à The Voice Kids 2019.

Cette décision n’était pas un choix de cœur et les deux artistes sont ravis de faire finalement partie de l’aventure aux côtés de Matthew Irons. Ils vous expliquent ici les raisons de leur retour.

Une chose est sûre, ils sont impatients et curieux de découvrir comment cette formule va se dérouler.