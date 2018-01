The Voice Belgique : un Talent choisit son coach à pile ou face

Situation inédite à The Voice Belgique !

Alors que le Talent parvient à séduire - et même faire danser - Matthew et BJ Scott, avec sa reprise de "Living for the City", il préfère laisser le hasard décider de son avenir dans l'émission. Malgré des arguments en béton des deux côtés, Selim arrête les coachs après quelques minutes de débat pour les informer de son intention. "Ne vous battez pas, je vais peut-être tirer à pile ou face !"

Entouré de deux arbitres, Slimane et Vitaa, le Talent met son plan à exécution. La chance est du côté du leader de Puggy ! Selim rejoint Matthew tandis que BJ se débarrasse de la pièce de monnaie qui lui a porté malheur.