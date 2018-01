The Voice Belgique : BJ Scott supplie Pierre Edel de la rejoindre

"Je veux ce gars dans mon équipe ! Je le veux !" Entre un argument de Matthew et l'avis de Slimane, BJ Scott ne peut s'empêcher de dire à quel point elle souhaite récupérer Pierre Edel dans son équipe. La prestation très rock du chanteur a séduit les quatre coachs mais surtout BJ qui a déjà rencontré le Talent dans des festivals.

"Je veux du rock, je veux quelqu'un qui sait chanter. (...) Viens dans mon équipe, please, please !" Quand le Talent se décide pour la rejoindre, la "Mama" de The Voice Belgique est tellement déboussolée qu'elle n'en croit pas ses oreilles ! On a vraiment hâte de découvrir ce que ce duo improbable va nous proposer.