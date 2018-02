Andy Serkis, l'homme aux mille visages et aux mille talents

Breathe, c’est le premier film (derrière la caméra) d’Andy Serkis. Véritable maître dans l'art de la capture de mouvement, Serkis s'est, au fil de sa carrière, distingué grâce à cette technique dont le principe consiste à capturer les gestes réels d'un acteur pour les traduire ensuite de manière virtuelle. Petite parenthèse car il ne s’agit absolument pas de motion capture dans son premier essai. Serkis nous livre une drame historique inspiré de faits réels. L’histoire, écrite par William Nicholson (scénariste de Gladiator), relate la vie de Robin et Diana Cavendish qui refusent de perdre leur goût à la vie après que Robin, le mari attrape la polio et devienne paralysé. Alors qu’on ne lui pronostiquait que quelques mois à vivre, Robin ne mourra qu’en 1994. En 1962, il développa avec l’aide de sa femme et de son ami Teddy Hall, une chaise roulante équipée d’un respirateur. Pendant des années, Robin fera campagne pour un accès plus démocratique aux soins et aux équipements pour les personnes malades et handicapées.

Une histoire personnelle

Diana et Robin Cavendish sont aussi les parents du producteur et ami d’Andy Serkis : Jonathan, avec qui il a fondé les Imaginarium Studios à Londres, spécialisés en motion capture. Après la lecture du scénario, Serkis a immédiatement décidé de porter le projet et de, pour la première fois, s’essayer à la réalisation. Une belle façon de rendre hommage à son collègue et ami. Pour interpréter le couple, on retrouve la royale Claire Foy (révélée dans The Crown) et le nommé aux Oscars, Andrew Garfield. Foy campe une Diana prête à tout pour son mari et qui refuse de baisser les bras.

Des récits inspirants et inspirés

Les histoires vraies de femmes et d’hommes qui refusent de baisser les bras et qui mettent tout en oeuvre pour dépasser le handicap est une thématique qui fonctionne bien au cinéma. Ces dernières années, on avait vu l’oscarisé Une merveilleuse histoire du temps avec Eddie Redmayne et Felicity Jones dans la peau des époux Stephen et Jane Hawking, Me Before You avec Emilia " Game of Thrones " Clarke et le long-métrage franco-belge De toutes nos forces, avec Jacques Gamblin et Alexandra Lamy.

Dans la même thématique, on retrouve aussi les très acclamés My Left Foot et Le Scaphandre et le Papillon. En mars sort aussi Tout le monde debout, comédie réalisée, pour la toute première fois, par Franck Dubosc. Il y joue le rôle d’un menteur invétéré qui utilise un fauteuil roulant pour séduire une femme, lorsqu'il rencontre la sœur de celle-ci, elle-même handicapée. Ça sort le 14 mars et on en parlera dans Tellement Ciné.

Ça donne quoi la première réalisation d’Andy Serkis ?

Andy Serkis sait nous surprendre et dans le bon sens du terme : sans mélodrame et avec des émotions dosées, ce premier film étonne par sa justesse. Breathe est un film plein de lumière, d’espérance et même d’humour malgré un sujet aussi délicat. Le mélange de différentes tonalités est sans doute la plus grande originalité de cette œuvre, certes très classique mais qui réussit à dédramatiser le handicap.