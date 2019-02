Vitaa, nouvelle patronne de The Voice Belgique : "C'est ma saison !"

A l’image de Slimane, on a observé un changement de stratégie cette saison. T’es-tu montrée plus exigeante ?

Oui, clairement je suis plus exigeante ! On l’est tous car on sait la machine qui est derrière, ce qui va se passer, les duels etc., on veut tous avoir la meilleure équipe possible. J’ai une très bonne équipe cette année avec des gens incroyables, je suis trop contente. Je ne pensais pas avoir une équipe comme ça, elle est beaucoup plus mixte. Je suis trop fière des Talents que j’ai réussi à buzzer. Après, je ne suis pas à fond dans la stratégie, j’ai peut-être pris plus mon temps et j’ai plus réfléchi avant de buzzer trop dans l’impulsion.

Une nouvelle règle a pointé le bout de son nez, celle du coach bloqué. Est-ce une bonne chose ?

C’est génial, ça m’a tellement aidée (rires) ! Je m’en suis servie sur Slimane. En plus, c’est drôle et ça met du piment dans le jeu. On se connaît tellement Matthew, Slimane et moi que ça nous a bien aidés.