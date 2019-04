Vitaa et Slimane dévoilent leur nouveau clip tourné sur le plateau de The Voice

Le mystère prend fin ! Ce mercredi 30 avril, Slimane et Vitaa ont dévoilé un nouveau duo, 'VersuS', accompagné d'un clip tourné à Liège dans le studio de The Voice Belgique qui annonce la venue d'un album et d'une tournée en commun.

"VersuS, le titre de la première chanson issu d’un projet incroyable et évident. VersuS, les confessions musicales de Vitaa & Slimane, deux artistes que le destin a décidé de réunir le temps d’un album duo. VersuS Tour, une tournée des zéniths à deux. Un spectacle musical unique mettant en scène les interprètes du tube 'Je te le donne'. Un rendez-vous exceptionnel que vous donnent Slimane et Vitaa le temps d’une série de concerts uniques à travers toute la France, la Belgique et la Suisse dès mars 2020." peut-on lire sur Youtube où une chaîne a été spécialement créée pour ce nouveau projet.

Cette tournée exceptionnelle passera par la Belgique le 2 avril 2020 à Forest National. Les tickets seront mis en vente le 22 mai prochain.