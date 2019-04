Valentine : "The Voice m’a fait grandir humainement"

On a vu que tu étais très proche d’Alice on the Roof. As-tu gardé contact avec d’autres anciens de The Voice ?

Oui, on est tous fort occupés mais on discute sur les réseaux. Et pour ce qui est d’Alice, on s’était croisées un peu à The Voice mais on s’est surtout captées parce qu’on s’est retrouvées dans le public d’un même concert. On s’est fait prendre en photo par plein de gens ! A la fin, on s’est retrouvées à deux, on a discuté et peu de temps après elle m’a rappelée pour échanger un titre au Decibels. C’était super ! Elle m’a invitée à partager une cover de 'La pluie' d’Orelsan et Stromae et on a partagé le même titre à Forest National. C’est vraiment une très belle personne, je suis très flattée, très fière d’avoir pu partager ça avec elle.