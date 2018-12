Une journée avec Loïc Nottet dans les coulisses du clip Mary Poppins

"Elle était super, mais on la refait !", énonce le réalisateur, Benoit Do Quang, entre les prises. Rien n’est laissé au hasard pour transporter les spectateurs dans l’univers féerique de la célèbre nounou british.

Et quand on voit le résultat finale, qui nous en met plein les yeux avec des pirouettes en veux-tu en voilà, on a encore plus envie de se précipiter dans les salles obscures le 19 décembre pour voir "Le Retour de Mary Poppins".

Découvrez les plus belles images de cette journée de tournage complètement magique !