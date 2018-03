Un dernier Duel sublime avant les Lives de The Voice Belgique

La soirée a commencé de façon spectaculaire avec le véritable show de Camille Schneyders et Marylène Corro, deux Talents de l'équipe de Vitaa. Elles ont interprété le premier tube de Jessie J, "Do It Like A Dude", et ont mis une ambiance de folie sur le plateau ! Vitaa a souhaité garder Camille mais Marylène a été volée par Slimane qui a du se séparer de Lorient de Brabandère.

Un duel très attendu a également marqué l'émission : les caméléons Valentine Brognion et Adrien Binon se sont affrontés sur le ring en reprenant "Sans Contrefaçon" de Mylène Farmer. Leur coach Matthew Irons avait envie de créer une version différente de l'originale et le résultat était très réussi. Il a choisi de continuer avec Valentine, et Adrien a été sauvé par Slimane qui s'est séparé d'un Talent volé pour la deuxième fois.

Les équipes sont donc désormais prêtes pour les Lives. Rendez-vous mardi 20 mars à 20h20 sur la Une !