Typh Barrow partage la scène avec un Talent

Pour sa première saison sur le banc des coachs de The Voice Belgique, Typh Barrow a plus d’un tour dans son sac pour gagner ses battles !

"Justement je suis la petite nouvelle, celle avec laquelle on ne sait pas à quoi s’attendre et dont il faut toujours se méfier le plus." nous avait-elle prévenus.

Et elle nous l’a prouvé lors de cette deuxième soirée des Blinds en rejoignant un Talent sur scène pour un duo improvisé…

"I want you in my team" chante-t-elle à Byllel, candidat français dont la voix a transporté 3 coachs… et ça marche ! Le jeune papa lui laisse sa chance et rejoint son équipe.

