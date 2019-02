Typh Barrow : "Je vais être exigeante avec mes Talents"

Épaulée par ses nouveaux collègues, elle a néanmoins vite volé de ses propres ailes et, au fil des épisodes, s’est révélée être une coach redoutable ! On retient son duo avec Byllel, Talent très convoité, qui n’a certainement pas manqué de faire pencher la balance de son côté au moment du choix. Et si sa fraicheur était finalement son meilleur atout ?

"Je suis la petite nouvelle, celle avec laquelle on ne sait pas à quoi s’attendre et dont il faut toujours se méfier le plus. Je pense aussi qu’on a chacun notre spécificité. Je suis en face de trois coachs qui ont déjà une expérience énorme dans la musique et dans The Voice. J’essaye d’arriver avec mon bagage aussi, qui est totalement différent. Quand les Talents viennent dans une équipe, il y a d’abord le parcours du coach qui les intéressent, mais c’est aussi un matching de personnalité. On le sent si on vibre à la même fréquence ou pas et parfois on ne sait pas expliquer pourquoi. "