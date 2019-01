Typh Barrow évoque le pire moment de sa vie dans The Voice Belgique

"Mon expérience la plus difficile en musique, c’est quand j’ai un jour perdu la voix en plein concert. Ça a été le pire moment de ma vie. Au début, je l’ai pris comme un gros échec et puis j’ai dû me taire pendant un mois. Un silence complet qui s’est avéré être l’expérience la plus apaisante, enrichissante et la plus intéressante de toute ma vie. Ça m’a permis d’explorer plein de choses, entre autres sur moi-même." a expliqué la coach afin de faire comprendre à la jeune femme qu’il n’existait pas de mauvaise expérience. "C’est toi qui définis si cette expérience va être bonne pour toi et ce qu’elle va t’apporter dans ton parcours."

