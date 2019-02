Typh Barrow : "C'est ma plus grosse claque de toute cette émission"

Après Slimane et Vitaa, c’est au tour de Typh d’utiliser la règle du coach bloqué, preuve ultime de son coup de cœur pour un Talent.

C’est Nicholas Brynin et son rap incendiaire sur 'Gravel Pit' qui en font l’objet. La coach a été subjuguée par sa prestation et le voit déjà rejoindre sa team. "Merci pour ce que tu nous as donné, c’est complètement ma came." explique-t-elle à celui qui lui rappelle le début de sa carrière lorsqu’elle reprenait des tubes rap sur Youtube. "Je vais adorer bosser avec toi si tu viens dans mon équipe. Je pense que mon block parle pour moi, tu es un gros coup de cœur."

Victime de cette nouvelle règle pour la deuxième fois depuis le début de la soirée, Matthew se remet difficilement de cette nouvelle trahison. "Il va me falloir au moins 3 jours pour m’en remettre. Je suis dégouté, ça fait un an et une saison que je t’attends."

Mais quel rebondissement au moment de faire son choix ! Nicholas opte pour le troisième coach à s’être retourné, Vitaa, plus en phase avec ses influences.

Une grosse déception et "une bonne leçon d’humilité" pour Typh ! "C’est ma plus grosse claque de toute cette émission" déclare-t-elle sous les rires de Slimane…