Théophile Renier tente sa chance à The Voice France

Après avoir conquis le public belge en 2017 dans la sixième saison de The Voice Belgique, Théophile Renier a exporté son talent de l’autre côté de la frontière dans la version française de l’émission.

Sur une reprise de Maître Gims, 'Malheur Malheur', sa voix atypique et sa prestation habitée a récolté le buzz de Julien Clerc, nouveau sur le banc des coachs de la saison 8. Séduit, ce dernier n’a rien trouvé à redire sur sa performance : "Vous avez une voix posée, elle est puissante sans forcer. Et tout d’un coup quand vous montez ça devient rock’n’roll et c’est aussi contrôlé. C’est formidable, on va beaucoup s’amuser."

Venu remettre son titre en jeu, l’ancien Talent de Quentin Mosimann s’est dit "soulagé et heureux" de poursuivre son aventure The Voice.