Théophile Renier rassure ses fans après sa violente agression

Dans la nuit de mardi à mercredi dernier, le gagnant de The Voice Belgique saison 6 a été victime d’une violente agression. Encore sous le choc, il racontait les faits sur Instagram. "C’était une agression pure et dure. J’ai le corps en sang. […] Ils m’ont volé mon portefeuille, j’ai plus de papiers, j’ai plus rien."

Le Chastrois qui commence une carrière de l'autre côté de la frontière, en ayant notamment participé à The Voice France, explique qu’il rentrait chez lui après le concert de fin d’année du cours Florent.

Des nouvelles rassurantes de Théophile

Quelques jours après cet épisode traumatisant, Théophile nous a donnés de ses nouvelles. "Ça va" rassure-t-il. Il nous confie avoir été à l’hôpital le lendemain et compte porter plainte. Grâce aux caméras de surveillance présentes dans la rue, ses agresseurs vont pouvoir être identifiés. Preuve que rien ne l’arrête, le chanteur prévoit déjà de remonter sur scène ce week-end.