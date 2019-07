"The Voice Kids" : comment se déroulent les castings ?

Rendez-vous sur : www.rtbf.be/thevoice

Envoyez-nous une vidéo récente de vous (avec l’accord de vos deux parents ou tuteurs légaux) ou de votre enfant âgé entre 8 et 14 ans (né entre le 31 Décembre 2005 et le 1er Janvier 2011) en train de chanter. Que ça soit en a capella, accompagné ou non d'un instrument, avec ou sans bande son, la vidéo d’un concert ou d’un spectacle, etc… Veillez à ce que la voix soit bien audible !

Si votre vidéo est plus lourde que 30 Mo, elle ne passera pas : (re)filmez la dans une qualité moins élevée.

Si vous auditionnez via smartphone, notre outil d'audition vous proposera d'ouvrir la caméra de votre téléphone et de vous enregistrer tout de suite. Cela est laissé à votre choix.

Pour des raisons de confidentialité et afin de préserver les participants plus jeunes, les vidéos postées ne seront pas rendues publiques et seront uniquement visionnées par l’équipe de casting.

Si votre vidéo est retenue par l’équipe de casting, vous serez alors contacté pour un casting en chair et en os à Bruxelles ou Liège.

Par contre, en l’absence d’une réponse au 15 Septembre 2019, cela signifie que la candidature n’a pas été retenue, et que l'aventure s'arrête pour vous.

NB : Aucune inscription par formulaire ne sera acceptée de votre part une fois la vidéo envoyée.