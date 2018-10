The Voice Family : l'actu des anciens Talents

Eliminée aux portes des quarts de finale de la saison dernière, Fabiola lance désormais sont projet solo sous le nom de FABIOLA IMAINA. Elle faisait auparavant partie du duo pop folk "Fafa-The Duo". Le mot "imaina" provient des Quechuas, peuple d'Amérique Latine, et signifie "comment". Par ce choix, Fabiola veut honorer ses racines boliviennes.

Elle explique : "The Voice m'a encouragé à être moi-même à 100% et j'avais envie d'explorer un nouveau style musical. Mon nouveau projet est plus électro-pop, ce qui va me permettre d'explorer d'autres disciplines artistiques qui me passionnent, comme la danse." FABIOLA IMAINA effectuera son premier concert le 28 octobre 2018 à l'Atelier 210 à Bruxelles.