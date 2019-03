The Voice Family : des nouvelles de Valentine Brognion, gagnante de la saison 7 !

C'est tout d'abord son coach Matthew Irons qui nous avait donné des nouvelles réjouissantes lors des enregistrements des auditions à l'aveugle de la saison 8 en octobre dernier. Le leader de Puggy révélait avoir collaboré avec son ancien Talent :

"On a bossé sur quelques petits trucs. Je ne vais pas trop en parler parce que c’est pas à moi de le faire, c’est à elle de présenter son projet quand elle voudra le présenter et comment elle voudra le présenter. Mais elle est occupée à faire des choses ça je peux le dire, et ça prendra le temps qu’il faut. Tout le monde qui a déjà travaillé avec Valentine se rend compte que c’est quelqu’un d’extrêmement brillant, cérébral et qui prend le temps de faire les choses bien."

Même refrain du côté de sa protégée qui, au même moment, appelait également à la patience sur sa page Facebook... "Le projet prend doucement et paisiblement forme. J’écris, je compose, je partage, je laisse sortir - avec liberté. Bien entendu, j’ai encore besoin d’un peu de temps (et ça en demande). Mais j’arrive, presque bientôt."